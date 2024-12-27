Более 105 тысяч жителей новых регионов получили сертификаты на маткапитал

С 2023 года в новых регионах России выдали более 105 тысяч сертификатов на материнский капитал. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда.

В 2024 году размер маткапитала составляет 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи — на второго. Его можно распределить по нескольким направлениям или потратить на какое-то одно: улучшение жилищных условий, оплата образования ребенка, пенсионные накопления и некоторые другие.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что программу материнского капитала продлят до 2030 года и будут регулярно индексировать — в частности, с февраля за первого ребенка будут платить более 676 тысяч рублей.

Он отметил, что мера доказала свою эффективность, с начала ее действия сертификаты получили более 14 миллионов семей, а продление программы позволит поддержать еще пять миллионов.