Более 100 тысяч лифтов заменят в России к 2030 году

пресс-служба АО «ЩЛЗ»
Фото: пресс-служба АО «ЩЛЗ»

К 2030 году в России планируют заменить свыше 100 тысяч лифтов. Задача непростая, особенно с учетом санкций. Тем не менее выход нашли — активное развитие собственного производства.

Одно из таких предприятий — Щербинский лифтостроительный завод. Каждый четвертый лифт в России произведен именно здесь.

«Мы представлены во всех сегментах строительства: от торговых площадей до бизнес-складов и всех видов жилья. От коммерции до премиум-сегмента», — рассказал директор по продажам предприятия Ян Михайлов.

пресс-служба АО «ЩЛЗ»
Фото: пресс-служба АО «ЩЛЗ»
1/3
пресс-служба АО «ЩЛЗ»
Фото: пресс-служба АО «ЩЛЗ»
2/3
пресс-служба АО «ЩЛЗ»
Фото: пресс-служба АО «ЩЛЗ»
3/3

В модельной линейке завода — пассажирские и грузовые лифты, подъемники с панорамой и подсветкой и многое другое. В 2019 году предприятие вошло в состав ДОМ.РФ, что позволило расширить ассортимент: наладить выпуск собственных лебедок, произвести первые подъемники для ветроэнергетики, а также запустить собственную конвейерную линию.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте