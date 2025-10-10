Более 100 тысяч лифтов заменят в России к 2030 году

К 2030 году в России планируют заменить свыше 100 тысяч лифтов. Задача непростая, особенно с учетом санкций. Тем не менее выход нашли — активное развитие собственного производства.
Одно из таких предприятий — Щербинский лифтостроительный завод. Каждый четвертый лифт в России произведен именно здесь.
«Мы представлены во всех сегментах строительства: от торговых площадей до бизнес-складов и всех видов жилья. От коммерции до премиум-сегмента», — рассказал директор по продажам предприятия Ян Михайлов.
В модельной линейке завода — пассажирские и грузовые лифты, подъемники с панорамой и подсветкой и многое другое. В 2019 году предприятие вошло в состав ДОМ.РФ, что позволило расширить ассортимент: наладить выпуск собственных лебедок, произвести первые подъемники для ветроэнергетики, а также запустить собственную конвейерную линию.
