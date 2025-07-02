Более 100 собак и кошек представят на благотворительном фестивале в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 5 июля пройдет первый Юна-Фест. В выставке участвуют более 70 кошек и 40 собак, у которых нет хозяев.

У жителей и гостей округа с 12:00 до 18:00 будет возможность найти себе пушистого друга. Все животные привиты, чипированы и имеют все необходимые документы. Отдают собак и кошек в добрые руки бесплатно после прохождения беседы с зоопсихологом. Специалисты Центра «Юна» обеспечивают поддержку хозяев и консультируют их на протяжении всей жизни животного.

Также посетителей ждет интерактивная зона с мастер-классами, лекциями для детей и взрослых от проекта «Друг для друга», а также анимационная программа с аквагримом, шоу мыльных пузырей и другие активности.

На территории парка организуют пункт сбора, куда можно принести лекарства, хозяйственные средства, игрушки и другие гостинцы для питомцев.