Более 100 единиц спецтехники и 400 рабочих убирают снег в Богородском округе

Коммунальные и городские службы Богородского городского округа перешли на усиленный режим работы в связи с погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Работу организовали в круглосуточном режиме. На расчистку магистралей, подъездов к социально значимым объектам и автобусным остановкам задействуют более 70 единиц специализированной техники МБУ «Благосфера».

«Свыше 150 дорожных рабочих займутся ручной уборкой тротуаров, пешеходных переходов, остановочных павильонов, где невозможно применить технику», — отметили в пресс-службе.

В работе задействовали грейдеры, тракторы, погрузчики, самосвалы и другую спецтехнику. В ночную смену пройдут основные работы по расчистке проезжей части, обработке дорог противогололедными материалами (песко-соляной смесью), а также вывозу снежной массы.

Также около 350 рабочих привлекут к уборке снега от управляющих компаний. УК задействуют свыше 35 единиц техники, включая ручные роторы.

Ранее МЧС Подмосковья выпустило экстренное предупреждение о снегопаде 27 января.