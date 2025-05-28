Бойцы СВО поблагодарили камчатское предприятие за гумпомощь

Бойцы 40 бригады поблагодарили камчатское предприятие за закупленные стройматериалы. Об этом сообщили в управлении информационной политики губернатора региона.

Солдаты записали видео со словами благодарности и прислали его Камчатку.

В управлении уточнили, что, в частности, пиломатериал в зоне спецоперации использовали для строительства укрытий.



Бизнес региона регулярно оказывает гуманитарную помощь бойцам ВС России. Например, коммерсанты Камчатского края уже ни раз финансировали закупку различных материалов. Кроме того, они собирали оборудование, необходимое фронту.

Накануне стало известно, что новую партию гумпомощи доставят из Павловского Посада в зону СВО.