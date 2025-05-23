Новую партию гумпомощи доставят из Павловского Посада в зону СВО

Очередной гуманитарный конвой отправится из Павловского Посада на передовую. В него войдут необходимые для бойцов вещи.

Сегодня волонтеры уже погрузили собранные вещи и технику. Помогли загрузить посылку воспитанники военно-патриотического клуба Электрогорской школы № 14, дочка действующего участника СВО Вероника и молодогвардеец Али, чей дядя также служит на передовой.

«Погрузка прошла слаженно и дружно: коробки, вещи, продукты, письма с поддержкой были аккуратно уложены. Спасибо всем неравнодушным — каждому, кто внес свой вклад в приобретение адресных посылок бойцам. Особое спасибо волонтерам, молодогвардейцам, нашим депутатам и тем, кто, несмотря на рабочий график, пришел помочь!» — прокомментировал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Конвой отправится в зону СВО 26 мая.