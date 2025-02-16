Бойцу СВО не дали спеть патриотическую песню на фестивале бардов

Постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни, исполнительница Галина Хомчик запретила участнику спецоперации выступать с патриотической песней. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Офицер Виталий Царев с другими бойцами захотел исполнить «Нам нужна одна победа», однако Хомчик выступила против. По ее словам, на бардовском мероприятии не должны звучать песни про бои.

«На сцену пришли. Нас встретила Галина Хомчик. Спросила, почему пришли, мол, вы вне конкурса, не заявлены», — рассказал боец СВО.

В сюжете НТВ отметили, что в ноябре 2024 года Хомчик посетила США, где участвовала в концерте в честь столетия Булата Окуджавы. Поэт и композитор Михаил Чудаков добавил, что исполнительница во время поездок на Запад выходит на одну сцену с иноагентами, а в России запрещает выступать с патриотическими песнями.

Ранее общественники призвали проверить солиста рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на иностранное влияние. После отъезда из России музыкант вскоре вернулся на родину.