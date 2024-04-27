Бойцу СВО из Киргизии дадут временное убежище в России | 360°

Общество 27 апреля 2024, 21:33 Бойцу СВО из Киргизии дадут временное убежище в России МВД: осужденному в Киргизии участнику спецоперации дадут убежище в России РИА «Новости»

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Бойцу специальной военной операции из Киргизии Аскару Кубанычбеку уулу дадут временное убежище в России. На родине мужчину осудили за наемничество, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она указала, что необходимые для предоставления временного убежища документы военнослужащий подал 18 апреля. Теперь будет решаться вопрос о выдаче ему российского гражданства.

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Кубанычбек уулу вступил в Вооруженные силы Луганской народной республики летом 2022 года, а в ноябре после увольнения вернулся в Бишкек. Позже суд признал его виновным по статье о наемничестве и назначил в качестве наказания 10 лет тюрьмы.

Однако в августе прошлого года приговор отменили, дело отправили на новое рассмотрение. В МИД РФ работают над вопросом выдачи Кубанычбеку уулу российского паспорта.

Депутат Александр Хинштейн ранее сообщил, что сербскому добровольцу Александру Йокичу оформят в России временное убежище.