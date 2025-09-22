Карьерный консультант Султанова обратила внимание на рост зарплат у курьеров на 38%

Карьерный консультант и учредитель HR-агентства «Нанято» Зилина Султанова обратила внимание на неожиданное движение на рынке труда России — рост зарплат курьеров на 38%. Она подчеркивает, что это отражает серьезный дефицит кадров в рабочих профессиях, написал Life.ru .

«Рост зарплат курьеров на 38% — яркий и очевидный индикатор глубокого дефицита рабочих профессий», — утверждает Султанова. Она также отмечает, что квалифицированные офисные специалисты сталкиваются с конкуренцией за рабочие места.

Эксперт выделяет несколько причин такого положения дел, включая дефицит рабочей силы в сферах физического труда и цифровизацию. Работники теперь ищут стабильности и социальных гарантий.

Султанова отмечает новые тенденции на рынке труда, такие как спрос на гибкие формы занятости и микрозадачи, особенно среди молодежи и людей старше 40 лет. Кроме того, растет интерес к программам внутреннего обучения и развития сотрудников.

Карьерный консультант заключает, что для успеха на современном рынке труда важны технологические инновации, способность адаптироваться к переменам и постоянное обучение.