РИА «Новости»: боевики 80-й бригады ВСУ украли алкоголь из магазина в тылу

Украинские военные выкрали весь алкоголь из магазина в Сумской области, решив отметить годовщину создания подразделения. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

Речь идет о военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, в отношении них началась проверка.

«В одном из тыловых населенных пунктов ночью взломали магазин и вынесли весь алкоголь», — сообщил источник.

Ранее стало известно о смерти капитана 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Дигана после остановки сердца из-за алкогольной зависимости и избыточного веса. Около полутора лет боевик провел в районе так называемой АТО, где по приказу киевского режима солдаты терроризировали жителей восточных регионов Украины.

До этого в Сумской области российские бойцы задержали двух боевиков ВСУ с наркотическими веществами.