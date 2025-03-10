Блокировку Telegram в Чечне сочли необоснованной

Решение о блокировке мессенджера Telegram на территории Чечни необходимо пересмотреть с учетом того, что жители региона имеют такое же право на получение информации, как и другие граждане России. Об этом в Telegram-канале сообщил министр республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Блокировка Telegram на территории Чеченской Республики является абсолютно не рациональной и необоснованной. Мы призываем пересмотреть решение, учитывая, что жители региона имеют такое же право на распространение и получение информации, как и другие граждане нашей страны», — написал он.

Дудаев отметил, что вместо блокировки нужно разработать стратегию борьбы с негативными явлениями в мессенджере.

«Если это не предвзятое отношение, чем обусловлен выбор именно Чечни? Чем ситуация в республике отличается от других субъектов России?» — задался вопросом министр.

В пятницу, 7 марта, Telegram также заблокировали в Дагестане. Решение об этом приняли на федеральном уровне.