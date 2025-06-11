Клименко предложил заблокировать Telegram

Telegram могут замедлить или полностью заблокировать в России, чтобы стимулировать переход пользователей на отечественный мессенджер Max. Об этом заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире «Соловьев Live» .

«Рано или поздно все перейдут туда. Тут вопрос скорости перехода — принудительно быстро или спокойно медленно», — отметил Клименко.

Он добавил, что переход на российскую платформу неизбежен, но остается открытым вопрос о способах его реализации. По его словам, власти могут выбрать как жесткие меры, так и постепенное внедрение.

Ранее RT сообщил, что Госдума сразу во втором и в третьем чтениях приняла проект закона, который в том числе предполагает создание в стране национального многофункционального цифрового сервиса. В этом сервисе будут доступны в том числе и функции мессенджера.