Сформировать движение предложил преемник политика, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

С 31 марта 1990 года главой партии был Владимир Жириновский. После его кончины в апреле 2022 года временное исполнение обязанностей председателя партии и руководителя думской фракции было поручено Леониду Слуцкому, 18 мая того же года политика официально утвердили главой фракции, а 27 мая на внеочередном партийном съезде его избрали председателем ЛДПР. Также Слуцкого вновь избрали на этот пост 2 октября этого года.

Жириновский стал одним из самых ярких и запоминающихся политиков в России. Люди часто вспоминают его высказывания, а некоторые слова даже называют пророческими. Например, при жизни он предсказал возможную развязку конфликта между Израилем и Ираном.