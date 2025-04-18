Блогера Шпака и режиссера Ширяева внесли в список иноагентов

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов блогера-бодибилдера Александра Шпака* и режиссера Вячеслава Ширяева*. Информация появилась на сайте ведомства.

По данным ведомства, Шпак* активно распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и ВС РФ. Кроме того, он выступал против проведения спецоперации на Украине. В настоящий момент блогер живет заграницей.

После начала СВО Александр Шпак* сбежал в Турцию, после чего стал из-за рубежа оскорблять военнослужащих России и высмеивать раненых бойцов. В 2024 году блогера-бодибилдера объявили в розыск.

Ранее список иностранных агентов пополнил спортивный комментатор Александр Шмурнов*. Журналист высказывался против специальной военной операции на территории Украины. В 2022 году он уволился с телеканала «Матч ТВ» и уехал за пределы страны.

*Физическое лицо, признанное иноагентом в России.