Блогера Каца заочно арестовали за уклонение от обязанностей иноагента

Хорошевский суд Москвы арестовал заочно блогера Максима Каца* из-за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Каца*», — заявили в суде.

В августе 2023 года столичный суд заочно назначил Кацу* восемь лет колонии по делу о распространении заведомо ложных сведений о ВС России. Следователи выяснили, что 3 апреля 2022 года блогер опубликовал на YouTube ролик, содержащий фейки об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине во время спецоперации.

Ранее стало известно, что Кац* подал жалобу на заочный приговор по уголовному делу.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.