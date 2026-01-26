Блогера из Екатеринбурга Александру Коцкую не пустили в Россию из-за детских документов

При возвращении из Казахстана пограничные службы задержали блогера из Екатеринбурга Александру Коцкую с маленькой дочкой. Конфликт в зоне пограничного контроля произошел из‑за детских документов: личность ребенка подтвердили свидетельством о рождении, а не загранпаспортом, сообщил сайт E1.RU .

По словам Коцкой, семья выехала из России 17 января, до вступления в силу новых правил: с 20 января все дети до 14 лет должны иметь собственный заграничный паспорт.

Она напомнила, что в официальном канале миграционной службы указали: дети, которые выехали по свидетельству о рождении до указанной даты, смогут вернуться по этому же документу.

Блогер заявила, что не скандалила, но столкнулась с грубым обращением. Она рассказала, что попыталась объяснить пограничнику свою позицию.

«Я ему говорю: „Вы понимаете, что мы граждане РФ, вернулись домой со всеми документами. Мы уехали по свидетельству тогда, когда закона не было! Нас пропустили все, а теперь мы не можем вернуться домой?“» — поделилась девушка.

По ее словам, пограничник ответил, что «ваше гражданство ничего не значит». Блогер сообщила, что планирует подать жалобу на сотрудника как минимум за эту фразу.

Новый закон об обязательном наличии заграничного паспорта у детей и подростков затронул пять стран с безвизовым режимом с Россией: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Осетию и Абхазию.