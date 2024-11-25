Блогер Стас «Ай, как просто!» (настоящее имя — Станислав Васильев) назвал поисковик, который выдает максимально непредвзятую информацию. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Инфлюенсер заявил, что использует в обычной жизни поисковую систему от чата GPT.

«Я пользуюсь поисковиком от чата GPT, который выдает максимально непредвзятую информацию. Большинство из того, что он выдает, по факту, — пророссийская точка зрения», — заявил обозреватель.

По мнению Васильева, соответствующий алгоритм будет выдавать информацию непредвзято, пока его «не подкрутили и не обманули». Таким образом блогер прокомментировал работу с нейросетями.