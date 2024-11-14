Блогер Стас «Ай, как просто» извинился за шутку о расстреле цесаревича Алексея

Блогер Станислав Васильев, более известный под псевдонимом «Ай, как просто», извинился за шутку о расстреле цесаревича Алексея. Пост с извинениями он опубликовал в своем Telegram-канале.
Он заявил, что не хотел шутить об убийстве ребенка и пытался сыронизировать как над красными, так и над белыми. Блогер пообещал «впредь осторожнее выбирать выражения и никогда не шутить про нашу историю» и извинился за то, что подставил сотрудников телеканала «Соловьев Live».
Ранее Васильев в эфире телеканала заявил, что цесаревича Алексея, неизлечимо болевшего гемофилией, «вылечили свинцом». За эту шутку его осудили многие представители общественности, в том числе гендиректор канала «Спас» и ведущий «России 1» Борис Корчевников.
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