Блогер Стас Ай как Просто ошарашил россиян жуткой шуткой про расстрел детей

Блогер Станислав Васильев (Стас Ай как Просто) разозлил общественность своей шуткой над расстрелом Романовых. Скандальное высказывание он сделал в эфире Соловьев Live .

В программе блогер рассуждал о магии и любви на Руси. Он отметил, что старцев и колдунов все почитали, в том числе и царская семья. Например, жена Николая II все время искала целителей, способных вылечить царевича, который сильно болел.

«Кстати, я нахожу очень ироничным, что его от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток, свинцом. Свинцом, Карл», — заявил Васильев.

Автор Telegram-канала «Сыны Монархии» после этого назвал блогера «моральным уродом», который пошутил над страшной смертью ни в чем не повинного мальчика. Он сравнил ироническое высказывание с «глумом украинских нацистов» над убитыми детьми.

Свое негодование в Telegram-канале также высказал гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. По его мнению, шутка Стаса вычеркивает его как из журналистов, так и из людей.