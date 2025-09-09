Блогер и реселлер Никита Ефремов пополнил список террористов и экстремистов

Задержанный по уголовному делу о донатах «Фонду борьбы с коррупцией»* блогер и реселлер Никита Ефремов** попал в список террористов и экстремистов. Это следует из данных, опубликованных на сайте Росфинмониторинга .

«Ефремов Никита Владимирович**, 12.12. 1999 года рождения, г. Москва», — указано в реестре ведомства.

Силовики задержали Ефремова** в аэропорту Шереметьево после возвращения из Турции, где он присутствовал на дне рождения рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), давнего клиента магазинов блогера**.

В пресс-службе столичного управления СК заявили, что Ефремова** задержали по делу о финансировании экстремистской организации. По данным ведомства, блогер переводил деньги с сентября 2021 года по февраль 2022-го.

Останкинский суд Москвы не стал арестовывать Ефремова** и назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

*Признан в России иностранным агентом и запрещенной экстремистской организацией.

**Внесен в список террористов и экстремистов.