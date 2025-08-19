Заработал на лимитках и прогорел на донатах. История реселлера Никиты Ефремова

Популярного блоге, превративший собственные анкетные данные в бренд Никита Ефремов стал обвиняемым в деле о финансировании экстремистской организации. Несмотря на всю тяжесть статьи Останкинский суд Москвы не арестовал блогера, а ограничился только запретом определенных действий. 360.ru вспомнил весь путь Ефремова, начал свой бизнес с продажи пары лимитированных кроссовок, а после открыл целую сеть магазинов и основал свой бренд одежды

В чем обвинили Никиту Ефремова

Силовики встретили блогера Никиту Ефремова в аэропорту Шереметьево после его возвращения из Турции, куда он отправился вместе со своей девушкой, получившей негласное прозвище «королева TikTok» Диной Саевой.

Только недавно раскрывшую свой роман пару пригласил в Турцию рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов), чтобы отметить свой день рождения.

Артист давний клиент магазинов сети Ефремова, где продаются лимитированные кроссовки.

В пресс-службе столичного главка СК заявили, что блогера Ефремова обвинили в финансировании экстремистской деятельности.

РБК со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что речь идет о донатах Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)*.

Косвенное подтверждение этому заявлению есть релизе СК, где говорится, что деньги запрещенной в России организации Ефремов переводил в период с сентября 2021 года по февраль 2022, проявляя свое несогласие с политикой действующих органов власти России.

После задержания и допроса криминалисты предъявили Ефремову обвинения и доставили в Останкинский суд Москвы, который выбрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Никита Ефремов пополнил список из более чем 70 обвиняемых по уголовным делам, заведенным с августа 2022 года после внесения ФБК* в список экстремистов.

Руководители-иноагенты организации* публично заверяли своих сторонников, что сбор пожертвований полностью безопасен и анонимен.

Деньги они собирали через платежную систему Stripe, которая каждому получателю присваивала уникальный идентификатор, ставший главным доказательством в уголовных делах.