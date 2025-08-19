Заработал на лимитках и прогорел на донатах. История реселлера Никиты Ефремова
Популярного блоге, превративший собственные анкетные данные в бренд Никита Ефремов стал обвиняемым в деле о финансировании экстремистской организации. Несмотря на всю тяжесть статьи Останкинский суд Москвы не арестовал блогера, а ограничился только запретом определенных действий. 360.ru вспомнил весь путь Ефремова, начал свой бизнес с продажи пары лимитированных кроссовок, а после открыл целую сеть магазинов и основал свой бренд одежды
В чем обвинили Никиту Ефремова
Силовики встретили блогера Никиту Ефремова в аэропорту Шереметьево после его возвращения из Турции, куда он отправился вместе со своей девушкой, получившей негласное прозвище «королева TikTok» Диной Саевой.
Только недавно раскрывшую свой роман пару пригласил в Турцию рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов), чтобы отметить свой день рождения.
Артист давний клиент магазинов сети Ефремова, где продаются лимитированные кроссовки.
В пресс-службе столичного главка СК заявили, что блогера Ефремова обвинили в финансировании экстремистской деятельности.
РБК со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что речь идет о донатах Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)*.
Косвенное подтверждение этому заявлению есть релизе СК, где говорится, что деньги запрещенной в России организации Ефремов переводил в период с сентября 2021 года по февраль 2022, проявляя свое несогласие с политикой действующих органов власти России.
После задержания и допроса криминалисты предъявили Ефремову обвинения и доставили в Останкинский суд Москвы, который выбрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Никита Ефремов пополнил список из более чем 70 обвиняемых по уголовным делам, заведенным с августа 2022 года после внесения ФБК* в список экстремистов.
Руководители-иноагенты организации* публично заверяли своих сторонников, что сбор пожертвований полностью безопасен и анонимен.
Деньги они собирали через платежную систему Stripe, которая каждому получателю присваивала уникальный идентификатор, ставший главным доказательством в уголовных делах.
Кто такой Никита Ефремов
Постройку своего бизнеса Никита Ефремов начал еще в школьном возрасте, когда вместе с другом Дмитрием Шапой простоял несколько дней в очереди на лимитированной серией кроссовок для Adidas, выпущенной известным американским рэпером Канье Уэстом.
Приобретенную пару спортивной обуви молодые люди перепродали второе дороже.
Осознав, что кроссовки пользуются повышенным спросом они занялись ресейлом и начали привозить в Россию люксовую обувь.
Клиентов искали через социальные сети Ефремова.
Толчок популярности им дала модель Виктория Короткова. Для съемок в реалити-шоу «Холостяк» с Егором Кридом ей понадобились эксклюзивная модель кроссовок.
Когда Ефремов и Шапа передали покупательнице покупку, она отметила их профиль на фотографии.
После этого у предпринимателей начался массовый наплыв звездных покупателей. Кроссовки у них покупали телеведущая Ксения Бородина, актриса Наталья Рудова, фигуристка Евгения Медведева, рэпер Тимати и многие другие.
Небольшой бизнес разросся и в 2022 году появился бренд Nikita Efremov или сокращенно NE, как оммаж бренду Ye Канье Уэста, с чьих кроссовок молодые предприниматели получили первый капитал. Сейчас в сеть входят магазины в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае.
Торговца поймали на пали
В октябре 2023 года YouTube-блогер AndrewMADEit выпустил ролик, в котором обвинил Никиту Ефремова в продаже поддельных кроссовок.
По его словам, качество товаров не соответствовало оригинальным, а продавцы не смогли предоставить сертификаты подлинности.
В магазины пришли сотрудники полиции для проведения проверки, в ходе которой они не обнаружили на обуви обязательную маркировку «Честный знак» и, по неподтвержденным данным, изъяли не менее пяти тысяч пар обуви.
Никита Ефремов опроверг, что торгует палью и объявил, что всем, кто недоволен покупкой готов вернуть деньги.
Отсутствие маркировки «Честный знак» объяснил директор по защите легального оборота Центра развития перспективных технологий Максим Курганский. По его словам, реселлеры ввозили кроссовки в Россию нелегально.
Бизнес Ефремова сменил владельца
Сейчас Никита Ефремов развивает свой блог, сотрудничает с инфлюенсерами и выступает с лекциями на конференциях по бизнесу и развитию личного бренда.
Авторы Telegram-канала «Осторожно, новости» со ссылкой на источник заявили, что к сети магазинов блогер больше отношения не имеет, но получает роялти за использование своего имени.
По словам источников, Ефремов еще в начале года покинул руководство компании, оставив себе небольшую долю. Новое руководство планировало провести ребрендинг, который теперь стал необходимостью существования.
Отношения Никиты Ефремова и Дины Саевой
Никита Ефремов состоит в отношениях с популярной Tik-Tok-блогером Диной Саевой (настоящее имя Мадина Басаева) занявшей в рейтинге Forbes второе место среди самых высокооплачиваемых блогеров русскоязычного сегмента социальной сети.
Сейчас в ее аккаунте более 24 миллионов подписчиков и ее по праву называют «Королевой TikTok».
Пара скрывала свои отношения, но в декабре прошлого года Саева впервые показала совместные фотографии с возлюбленным. О ее реакции на задержание Ефремова пока неизвестно.