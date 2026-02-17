Блогер Горшенин объяснил, что чиновникам запрещают использовать ИИ из-за риска утечки секретных данных

Блогер и соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования «26.20» Максим Горшенин в эфире радиостанции Sputnik объяснил, почему чиновникам во всем мире запрещают использовать языковые модели наподобие ChatGPT.

Специалист напомнил, что нейросеть использует полученные от пользователей данные для обучения.

«Модель обучается на тех данных, которые ей дают», — отметил эксперт.

По его словам, после изучения предоставленных материалов искусственный интеллект может при соответствующих запросах выдавать ответы, опираясь на полученную информацию, включая данные из корпоративных или даже секретных документов.