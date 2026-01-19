Блогер Федоров назвал Ленинград единственной непокоренной столицей европейского государства

Как отметил собеседник, благодаря победе Красной Армии праздник посвящен освобождению города, а не его возвращению после оккупации. Петербург — единственный европейский столичный город, который никогда не сдавался врагу. Такая стойкость возможна лишь в уникальной стране, утверждает эксперт.

Город родился на болоте, где считалось невозможным строительство, но русские доказали обратное, создав неповторимый шедевр архитектуры и духа, добавил Федоров.