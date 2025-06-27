Блогер Евгений Трикоза и рэпер Наум Блик попали в реестр иноагентов

Блогера Евгения Трикоза* и рэпера Наума Блика* признали иноагентами. Об этом сообщил сайт Минюста.

Также в перечне появились юрист Артем Клыга*, видеоблогер Евгений Егорченко*, правозащитник Тамилла Иманова*, блогер и психолог Иван Звягин*. Основанием для их включения в реестр стал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В июне список пополнили публицист Борис Стомахин*, аналитик Иван Шукшин*, драматург Артур Соломонов*, правозащитница Анастасия Гарина*, Николай Бобринский*, Александр Ванюков*, Александр Хмелев*, а также проект «Горби медиа»*.

Ранее в Сети появилась информация что депутаты рассмотрят проект закона, запрещающий иноагентам входить в органы управления диаспор. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что некоторые этнические группы могут создавать угрозы для граждан. По его словам, в диаспорах иногда провоцируется межэтническое напряжение и создаются преступные группировки.