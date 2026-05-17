Блогер Эдвард Бил с другом проехали по центру Москвы на диване

Популярный блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) в очередной раз устроил шоу на дорогах Москвы. Вместе с другом он проехал по центру мегаполиса на диване, видео разместили в телеграм-канале РЕН ТВ .

Шоу с мягкой мебелью Бил устроил на Патриарших прудах. Диван установили на два самоката и проехали на этой конструкции по дороге, собрав за собой немалую пробку из машин. Перформанс снимали на камеру.

Это не первый вызов общественному мнению, который устроил блогер. В 2024 году он «прославился», прокатившись в парке в форме сотрудника ГАИ с надписью «самокатная патрульная служба». Блогером заинтересовалась полиция.

В апреле 2021 года Эдвард Бил за рулем Audi выехал на встречную полосу Новинского бульвара в центре Москвы и врезался в Volkswagen, за рулем которой была женщина. С тяжелыми травмами ее отвезли в реанимацию, где она впала в кому. Блогера приговорили к году и двум месяцам колонии.