Блюда из мяса птицы и листовые салаты включили в группу опасных продуктов в Национальном союзе защиты прав потребителей

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин сообщил в беседе с URA.RU о продуктах, которые часто становятся источником пищевых инфекций. В группу риска он включил блюда из мяса птицы, листовые салаты и продукты с большим количеством соуса.

Шапкин подчеркнул, что сальмонелла часто встречается на листьях салата, даже чаще, чем на курице. При покупке таких продуктов необходимо внимательно оценивать их внешний вид и запах.

При выборе готовой еды следует проявлять особую осторожность, так как сложно проверить условия ее приготовления и хранения. Шапкин рекомендовал обращать внимание на любые признаки порчи, включая нехарактерный запах, изменение цвета и следы длительного хранения. Потенциально опасные блюда лучше брать небольшими порциями на пробу.