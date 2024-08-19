Блиновские нашли покупателя на арестованную московскую квартиру

Shot: семья Блиновских нашла покупателей на квартиру за 90 миллионов рублей

Фото: РИА «Новости»

Семье блогера Елены Блиновской удалось найти желающих купить арестованную квартиру в элитном московском ЖК. Новым владельцам недвижимость обойдется в 90 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, площадь трехкомнатной квартиры составляет 120 «квадратов». Она расположена на втором этаже жилого комплекса «Донской Олимп» на Серпуховском валу. Жилье оформлено на отца Блиновской.

Авторы статьи уточнили, что с потенциальными покупателями заключен предварительный договор купли-продажи, но суд еще не снял арест с недвижимости. Если суд одобрит сделку, полученные средства пойдут на погашение налогового долга.

Общая задолженность блогерши перед ФНС сейчас составляет один миллиард двести двадцать три миллиона девятьсот двенадцать тысяч рублей.

На днях суд оставил Елену Блиновскую в изоляторе еще на полгода. Также судья продлил сроки наложенного на имущество ареста.

Варвары или терпилы. На какую коллизию Ален Делон обрек россиян

Думы о высоком. Почему человечество перестало мечтать о полетах в космос?

Очевидные темы. Путин и Алиев обсудили энергетику, Каспий и логистику

Ядерный шантаж Зеленского. Как вразумить узурпатора

Ефимов: монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро практически завершили

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте