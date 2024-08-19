Блиновские нашли покупателя на арестованную московскую квартиру

Shot: семья Блиновских нашла покупателей на квартиру за 90 миллионов рублей

Семье блогера Елены Блиновской удалось найти желающих купить арестованную квартиру в элитном московском ЖК. Новым владельцам недвижимость обойдется в 90 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным издания, площадь трехкомнатной квартиры составляет 120 «квадратов». Она расположена на втором этаже жилого комплекса «Донской Олимп» на Серпуховском валу. Жилье оформлено на отца Блиновской.

Авторы статьи уточнили, что с потенциальными покупателями заключен предварительный договор купли-продажи, но суд еще не снял арест с недвижимости. Если суд одобрит сделку, полученные средства пойдут на погашение налогового долга.

Общая задолженность блогерши перед ФНС сейчас составляет один миллиард двести двадцать три миллиона девятьсот двенадцать тысяч рублей.

На днях суд оставил Елену Блиновскую в изоляторе еще на полгода. Также судья продлил сроки наложенного на имущество ареста.