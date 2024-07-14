Блиновская уменьшила долг перед налоговой на 40 миллионов рублей

Shot: блогер Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на 40 млн рублей

Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила 40 миллионов рублей долга перед Федеральной налоговой службой. Ей осталось погасить еще 1,296 миллиарда, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным издания, с середины июня Блиновская заплатила приблизительно 70 миллионов рублей, которые она получила после продажи квартиры отца. Затем она перечислила в ФНС еще почти 44 миллиона рублей.

До этого защита блогера настаивала на том, что ФНС по ошибке насчитала лишний долг Блиновской в размере 220 миллионов рублей. Адвокаты подали жалобу в суд, но ничего добиться не смогли.

Супруги Блиновские выставили на продажу также квартиру Алексея на втором этаже дома в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу. За трехкомнатные апартаменты, площадь которых составляет почти 89 квадратных метра, семья планирует выручить 69 миллионов рублей.