Блиновская уменьшила долг перед налоговой на 40 миллионов рублей

Shot: блогер Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на 40 млн рублей

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила 40 миллионов рублей долга перед Федеральной налоговой службой. Ей осталось погасить еще 1,296 миллиарда, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, с середины июня Блиновская заплатила приблизительно 70 миллионов рублей, которые она получила после продажи квартиры отца. Затем она перечислила в ФНС еще почти 44 миллиона рублей.

До этого защита блогера настаивала на том, что ФНС по ошибке насчитала лишний долг Блиновской в размере 220 миллионов рублей. Адвокаты подали жалобу в суд, но ничего добиться не смогли.

Супруги Блиновские выставили на продажу также квартиру Алексея на втором этаже дома в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу. За трехкомнатные апартаменты, площадь которых составляет почти 89 квадратных метра, семья планирует выручить 69 миллионов рублей.

Сакральная жертва и мученик системы. Президентство Трампа стало неизбежным

Три мага, ангел-хранитель и обереги. Трамп выжил, но впереди — еще два покушения

Его спасло чудо. Что известно о покушении на Дональда Трампа

Потерял все шансы стать президентом. Выстрел в Трампа попал в Байдена

Царапина на щеке, уход от продюсера, свадьба. Кто такая Миа Бойка

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте