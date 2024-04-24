Блиновская обжалует продление содержания в СИЗО | 360°

Общество 24 апреля 2024, 16:47 Блиновская обжалует продление содержания в СИЗО Адвокат Блиновской Сальникова обжалует продление содержания блогера в СИЗО РИА «Новости»

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Адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова заявила, что защита обжалует продление содержания блогерши в СИЗО. Об этом она рассказала на выходе из здания суда. Ее слова передал портал Super.

Сегодня Мосгорсуд продлил нахождение блогерши в СИЗО до 26 июля.

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«Суд счел обоснованными доводы следствия, решил, что доводы защиты не являются столь обоснованными, чтобы изменить эту меру на более мягкую», — заявила Сальникова.

Она отметила, что семья Блиновских делает все возможное, чтобы выйти из положения. Супруг блогерши отправился в зону СВО, закупив дроны на 50 миллионов, а имущество пары выставили на продажу, чтобы погасить огромные долги.

«Состояние Елены я оцениваю как удовлетворительное. В судебном заседании были эмоции, что является естественным», — добавила адвокат.

Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов на более чем 918 миллионов рублей и легализации прибыли свыше 700 миллионов рублей.