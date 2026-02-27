Блестят и светятся. Россияне начали продавать камни из желчных пузырей

На торговых площадках в России появились объявления о продаже желчных камней. Об этом сообщил телеграм-канал «Shot Проверка» .

За мелкие камни просят несколько тысяч рублей, крупные продают дороже. Самую дорогую окаменелость предлагают за 100 тысяч рублей, камень поблескивает и светится.

В Сети встречаются объявления о скупке как человеческих, так и камней, извлеченных из животных. Первые советуют как следует высушить и покрыть эпоксидной смолой, иначе они могут развалиться.

Для некоторых скупка таких камней стала настоящим бизнесом. Люди нелегально импортируют их в Китай, где окаменелости якобы используют в народной медицине.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил, что голодание может привести к образованию камней в желчном пузыре. Он призвал провести консультацию с врачом перед похудением.