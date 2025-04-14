Врач Вялов: голодание может привести к образованию камней в желчном пузыре

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил, что отказ от пищи может быть полезен при диарее и влияет на уровень инсулина, сахара в крови и гормонов.

Однако голодание имеет обратную сторону и должно проводиться под контролем врача при определенных заболеваниях.

«При множестве заболеваний это хорошо, но зачастую имеет и обратную сторону», — сказал врач.

По его словам, голодание или изменение питания могут привести к образованию камней в желчном пузыре.