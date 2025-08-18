Благотворительный забег проведу в парке Победы в Москве в сентябре

Фото: Бег на дистанцию на Чемпионате Московской области по легкой атлетике в Жуковском / Медиасток.рф

Благотворительный забег пройдет в парке Победы в Москве 28 сентября. В этом году в нем примут участие свыше 1,5 тысячи гостей и порядка трех тысяч бегунов.

«Добрый забег» проведу к международному дню глухих. В нем поучаствуют известные спортсмены, медийные личности и представители крупных предприятий.

Мероприятие направлено на привлечение внимания жителей к важным социальным проблемам. На нем соберут средства для благотворительной организации «Я тебя слышу», которая поддерживает поддержки глухих и слабослышащих детей.

Поучаствовать в забеге могут все желающие. Опытные спортсмены также получат возможность выиграть денежные призы.