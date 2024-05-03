Благодатный огонь 2024: когда схождение, в чем суть и как объяснить чудо | 360°

Общество 03 мая 2024, 08:00 «Дабы всякий мог засветить». Как происходит и что означает схождение Благодатного огня Религиовед Табак объяснил природу схождения Благодатного огня в Иерусалиме Muammar Awad / XinHua / Global Look Press

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Благодатный огонь из года в год сходит накануне православного Светлого Христова Воскресения. Церемония проходит в Иерусалиме. Об истории этого чуда, его значении для верующих и случаях, когда огонь не сходил, — в материале 360.ru.

Что означает Благодатный огонь

Благодатный огонь еще называют Святым Светом. Его выносят из Гроба Господня (или Кувуклии — часовни над местом погребения Иисуса Христа) в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Это происходит каждую Великую субботу. Таинство символизирует выход истинного света, то есть воскрешение Сына Божьего.

В чем святость Благодатного огня?

Священник собора Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко в разговоре с 360.ru напомним, что схождение благодатного огня — великое чудо.

«Этот огонь первые несколько минут не жжет — такова его природа. Мой знакомый, который жил в Израиле, около пяти лет назад ходил на встречу Благодатного огня. Он был нецерковным человеком. И рассказал, что действительно, когда зажег свечу, огонь не жег его первые минуты. Удивительная особенность», — отметил Савченко.

Ilia Yefimovich/dpa / Global Look Press

Когда впервые снизошел Благодатный огонь

Считается, что первым священное пламя увидел апостол Петр. Он узнал о воскрешении Христа, поспешил к Гробу Господню — месту, где, согласно Евангелию, Иисус воскрес на третий день после распятия и явился ученикам — и лицезрел удивительный свет.

Сие видев, Петр поверил, видел же не только чувственными очами, но и высоким апостольским умом: исполнен был Гроб света, хотя ночь была. Однако в двух образах видел: внутренне, чувственно и душевно. Григорий Нисский святитель, христианский богослов и философ

Первые упоминания о схождении Благодатного огня датируются 400 годом нашей эры. Другие источники относят это событие к IV веку.

«В Великую Субботу, накануне Пасхи, на утреннем церковном служении во храме Гроба Господня, по пропетии: „Кирие, элейсон“ (Господи, помилуй!) — Ангел нисходит и возжигает лампады, висящие над Гробом Господним. Патриарх передает этот Огонь епископу и наконец всему народу, дабы всякий мог засветить этот Огонь в своем доме», — написал в 867 году латинский паломник и свидетель чуда Бернард Монах.

Muammar Awad / XinHua / Global Look Press

Как и когда сходит Благодатный огонь

В субботу перед Пасхой от места, где лежало тело Христа, начинает исходить голубоватый свет. Он поднимается вверх и образует огненный столп. Считается, что именно от него зажигаются лампада и свечи.

Церемония

Сначала в Храме Воскресения Господня проводят литанию — ровно за сутки до православной Пасхи. Служба начинается с крестного хода, когда иерархи обходят Гроб Господень три раза и в итоге приходят к нему.

Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

К этому моменту в храме гасят все свечи. На гроб ставят незажженную лампаду с маслом, кувуклий закрывают и опечатывают.

Иерусалимский патриарх входит туда в одном полотняном подряснике, чтобы было видно, что он не поджигает лампаду с помощью зажигалок. Ожидание снисхождения огня может длиться от пяти минут до нескольких часов. По словам верующих, когда чудо происходит, храм озаряется, а свечи некоторых присутствующих могут зажечься самопроизвольно.

Когда лампада и 33 свечи в Кувуклии зажигаются, патриарх выносит их к верующим. Те, в свою очередь, зажигают свои свечи, передавая пламя далее.

Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

Кто может попасть на церемонию Схождения благодатного огня?

Вместимость храма в Иерусалиме составляет 10 тысяч человек. Местная полиция регулирует движение толпы, поэтому попасть в святыню можно по спецпропуску.

В наши дни чудо доступно каждому. Службу схождения Благодатного огня транслируют в прямом эфире в Белоруссии, Болгарии, Греции, Грузии, Египте, на Кипре, Украине, в Ливане, России, Румынии.

Как объяснить чудо схождения Благодатного огня?

Благодатный огонь — священный, потому что он сходит на землю раз в году, на православную Пасху, рассказал 360.ru религиовед Юрий Табак. Правда, многие люди задаются вопросом: а почему не на католическую?

«Подчеркивается, что это настоящее чудо. Считается, что огонь вспыхивает сам, без участия человека. Более того, при входе в храм в Иерусалиме участвующих в церемонии священнослужителей проверяют на наличие зажигалок», — добавил Табак.

Muammar Awad / XinHua / Global Look Press

Однако некоторые крупные церковные деятели утверждали, что схождение Благодатного огня — это лишь традиция. Одно из таких высказываний можно найти в книге греческого журналиста Димитриса Аликакоса, взявшего интервью у архиепископа Исидора. Тот и признался на камеру, что собственноручно зажигал огонь обычной зажигалкой.

«Это вызвало большой скандал», — сказал Табак.

Тогда признание архиепископа отнесли к внутренним разборкам и интригам, поскольку Храм Воскресения Христова в Иерусалиме разделен на пределы, в нем сосуществуют разные церкви: Иерусалимская, Сирийская, Эфиопская, Коптская православные, Римско-католическая и Армянская апостольская. Было предположение, что все они перессорились, добавил религиовед.

Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

Что случится, если Благодатный огонь не снизойдет?

Савченко подчеркнул, что Благодатный огонь не что-то такое, без чего нельзя жить. И если Господь дает это, Он может вдруг и отнять. Есть мнение, что когда Благодатный огонь не снизойдет, настанет конец света. Но это скорее народное поверье, констатировал священнослужитель.

История помнит три случая, когда Благодатный огонь не снизошел. Впервые это произошло в 1101 году, во время конфликтов между разными церквями. В тот год на церемонию пустили исключительно латинян, однако чудо свершилось лишь после допуска верующих всех конфессий.

В 1549 году чуда тоже не было из-за церковных ссор. В Храм Воскресения Господня попали только армянские христиане, а православные священники — нет. Произошла заминка, но позднее огонь снизошел за пределами храма: колонна рядом с закрытыми дверями треснула, и показалось пламя. После этого православным верующим с зажженными свечами разрешили войти.

Muammar Awad / XinHua / Global Look Press

В 1923 году перед собором в Иерусалиме к людям, ожидавшим чуда, присоединилась арабская молодежь, которая громко пела, танцевала, хором скандировала и била в бубны. Их поведение посчитали неуважением к вере, а громких участников в храм не допустили.

В итоге огонь не появлялся на протяжении двух часов. Он снизошел лишь после того, как арабы все же попали к Кувуклию. Оказалось, молодые люди просто сильно радовались чуду и посчитали нужным исполнить псалмы Давида.