Бюст Юрия Гагарина открыли в Запорожской области

Участниками мероприятия стали Герой России летчик-космонавт Федор Юрчихин, глава Запорожской области Евгений Балицкий, вице-губернатор региона Антон Тицкий и командир отдельного разведывательно-штурмового батальона «112» Алексей Кочегура.

Памятник установили недалеко от школы имени Гагарина на одноименной улице. Монумент представляет собой постамент с бюстом космонавта. В конце церемонии участники возложили цветы.

Делегация Роскосмоса во главе с гендиректором Дмитрием Бакановым 12 апреля почтила память первопроходцев космоса. Представители госкорпорации возложили цветы к мемориалу у Кремлевской стены на Красной площади, где похоронены Гагарин, основоположник отечественной космонавтики Сергей Королев и другие деятели отрасли.