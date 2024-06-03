Бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс внесли в Госдуму

Депутат Макаров: в Госдуму внесли пакет с поправками в Налоговый кодекс

Фото: РИА «Новости»

На рассмотрение в Государственную думу внесли бюджетный пакет, который включает в себя поправки в Налоговый кодекс. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров, его слова привело РИА «Новости».

«Этот пакет вносит поправки в законодательство о бюджете на 2024 год, а также в Налоговый кодекс, закон о ежегодной выплате работающим родителям, Бюджетный кодекс и закон о пенсионном обеспечении военнослужащих», — отметил Макаров.

Он пояснил, что пакет состоит из пяти законопроектов. В течение 30 дней Госдума рассмотрит его, в том числе и налоговые поправки.

Депутаты проведут встречи с экспертами, чтобы обсудить дополнение и корректировку документов. В них примут участие представители муниципалитетов и регионов, а также бизнес-объединений.

Ранее глава Минфина Силуанов усомнился, что россияне уйдут от налогов при новом прогрессивном НДФЛ.

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