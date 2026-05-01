Бизнесменам напомнили о запрете использования георгиевской ленты в коммерции

Георгиевскую ленту нельзя размещать на товарах массового потребления и использовать в коммерческих целях. Об этом ТАСС заявила адвокат Наталья Малиновская.

Юрист напомнила, что георгиевская лента считается символом воинской славы России, и ее правовой статус закреплен в федеральном законе.

«Подобным товарным знакам отказывают в регистрации», — уточнила она.

Согласно правилам, за публичное осквернение георгиевской ленты полагается ответственность. Формы, в которых это может выражаться, в законодательстве не конкретизируются.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал день Победы важнейшим праздником. Он отметил, что память о Великой Отечественной войне — это одна из духовных опор для России, которая помогает разделять добро и зло.