Бизнесмен Вексельберг: ИИ может мешать только ленивым предпринимателям

Предприниматель и инженер Виктор Вексельберг пообщался со специальным корреспондентом Life Александром Юнашевым. В ходе беседы он рассказал, чьей деятельности мешает искусственный интеллект.

По словам эксперта, нейросети могут обременять исключительно ленивых и консервативных бизнесменов. Остальным представителям отрасли технология приносит пользу, отметил Вексельберг.

«Мешает ленивым и консервативным, а остальным он только помогает», — заявил инженер.

Напомним, недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал использование ИИ в сборе и обработке вопросов к прямой линии президента РФ Владимира Путина.