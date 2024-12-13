Бизнесмен Вексельберг: ИИ может мешать только ленивым предпринимателям
Предприниматель и инженер Виктор Вексельберг пообщался со специальным корреспондентом Life Александром Юнашевым. В ходе беседы он рассказал, чьей деятельности мешает искусственный интеллект.
По словам эксперта, нейросети могут обременять исключительно ленивых и консервативных бизнесменов. Остальным представителям отрасли технология приносит пользу, отметил Вексельберг.
«Мешает ленивым и консервативным, а остальным он только помогает», — заявил инженер.
Напомним, недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал использование ИИ в сборе и обработке вопросов к прямой линии президента РФ Владимира Путина.
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