Бизнесмен торговал надгробиями и венками прямо в жилом доме

Предприниматель из Донского оказывал ритуальные услуги в жилом многоквартирном доме. Суд признал его виновным в осуществлении незаконной деятельности, сообщили в пресс-службе управления судебного департамента Тульской области.

Мужчина разместил на первом этаже дома образцы венков с лентами, гранитные надгробные плиты и металлические ограды для могил. Тем самым он нарушил права горожан на нормальные условия проживания, а также создал угрозу для их психологического состояния.

Суд обязал предпринимателя в течение трех месяцев прекратить оказывать ритуальные услуги в помещении многоквартирного дома. Также с бизнесмена взыскали госпошлину в размере шести тысяч рублей.

Ранее в Уфе сотрудники ритуальной службы ошибочно причислили мужчину к мертвым и сообщили об этом его семье. Минздрав республики объяснил произошедшее технической ошибкой.