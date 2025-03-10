Бизнесмен из Петербурга «воскрес» через годы после «смерти от отравления ядом»

Предприниматель из Санкт-Петербурга по имени Сергей узнал, что числится мертвым шесть лет. Об этом в Telegram -канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, мужчина в 2023 году зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и вел бизнес, пока ему не пришлось оформить загранпаспорт в 2024 году. Тогда он и узнал, что «умер» от отравления неизвестным ядом в больнице еще в 2018-м.

Правоохранители нашли у обнаруженного тела паспорт предпринимателя и за отсутствием состава преступления не стали возбуждать уголовное дело. За счет государства мужчину похоронили на кладбище в Ленинградской области.

В итоге Сергей решил разобраться в ситуации и обратился в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга. Оказалось, что погибшим оказался неизвестный мужчина, использовавший паспорт Сергея, который тот утратил еще в 2014 году.

«Суд обязал уполномоченные органы исключить из записи акта о смерти сведения, заменив все на „Неизвестный“», — написала Лебедева.

Ранее в Индии считавшийся мертвым мужчина очнулся на ритуальном костре.