Покойник внезапно очнулся на погребальном костре
Blick: в Индии считавшийся мертвым мужчина очнулся на ритуальном костре
В Индии считающийся мертвым 25-летний мужчина проснулся незадолго до своего церемониального сожжения. Об этом сообщил журнал Blick.
По данным журнала, Рохиташ К. страдал проблемами с речью и слухом. Его госпитализировали с эпилептическим припадком в городе Джунджхуну в западном штате Раджастхан. Врачи признали его мертвым, но мужчине не провели вскрытие, а сразу отправили в морг для подготовки к индуистскому ритуалу.
Рохиташ успел очнуться до того, как его сожгли на ритуальном костре. Мужчину повторно госпитализировали, но в конечном итоге он умер, но на этот раз по-настоящему.
Полиция уже устанавливает все обстоятельства произошедшего. Трех сотрудников клиники, где произошла врачебная ошибка, отстранили от работы.
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