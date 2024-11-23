Покойник внезапно очнулся на погребальном костре

В Индии считающийся мертвым 25-летний мужчина проснулся незадолго до своего церемониального сожжения. Об этом сообщил журнал Blick .

По данным журнала, Рохиташ К. страдал проблемами с речью и слухом. Его госпитализировали с эпилептическим припадком в городе Джунджхуну в западном штате Раджастхан. Врачи признали его мертвым, но мужчине не провели вскрытие, а сразу отправили в морг для подготовки к индуистскому ритуалу.

Рохиташ успел очнуться до того, как его сожгли на ритуальном костре. Мужчину повторно госпитализировали, но в конечном итоге он умер, но на этот раз по-настоящему.

Полиция уже устанавливает все обстоятельства произошедшего. Трех сотрудников клиники, где произошла врачебная ошибка, отстранили от работы.

Ранее в индийском штата Махараштра тигр растерзал 72-летнего пастуха коз недалеко от деревни.