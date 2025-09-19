Бизнесмен Габрелянов купил Telegram-канал Baza

Основатель холдинга News Media Арам Габрелянов приобрел Telegram-канал Baza. Об этом он рассказал в беседе с РБК. .

«Я купил на себя 100% долю», — подчеркнул он.

Предприниматель добавил, что канал не станет частью холдинга, но источники издания опровергают эти сведения. По их данным, сделка по присоединению Baza к News Media уже находится на финальной стадии.

Ранее стало известно, что главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову перевели из следственного изолятора под домашний арест.

По данным СК, фигуранты дали взятку трем сотрудникам полиции, чтобы те предоставили им служебную информацию. Правоохранителей тоже задержали, они находятся под стражей.