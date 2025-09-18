Главного редактора Baza тоже перевели под домашний арест

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, как и продюсера Татьяну Лукьянову, перевели из следственного изолятора под домашний арест. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Следственный комитет ходатайствовал об этом перед судом.

По данным следствия, Трифонов и Лукьянова дали взятки трем сотрудникам полиции — из Краснодара, Красноярска и Белгорода. Взамен на это полицейские предоставили им служебную информацию. Офицеров также задержали, они находятся под стражей.

Белгородский полицейский признал вину и попросил суд не арестовывать его, пообещав прибывать по первому вызову следователя.

Если журналистов признают виновными, им может грозить наказание до 12 лет лишения свободы.