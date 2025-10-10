Бизнес-психолог Харитонова отметила, что выгорание редко связано только с большим количеством задач

Когда человек говорит: «Я ненавижу свою работу», — это часто свидетельствует о профессиональном выгорании. Известный психоаналитик Манфред Кетс де Врис отмечал: «Выгорание начинается незаметно — сначала уходит радость, потом — мотивация, а дальше остается лишь механическое существование». В России о признаках выгорания сообщают около трети работников, написал Life.ru .

Бизнес-психолог Виктория Харитонова говорит: «Выгорание редко связано только с большим количеством задач. Чаще это результат сочетания факторов». Постоянное давление и ожидания лишают человека ощущения контроля над своей жизнью.

Как ощущается выгорание? Человек все время уставший, даже после сна или отпуска. Он становится равнодушным к тому, что раньше было важно, теряет концентрацию, срывается по мелочам. «Начинаются сбои в теле: бессонница, головные боли, частые простуды», — подчеркивает эксперт.

Как справиться с выгоранием? Первое — притормозить. Дать себе передышку и прислушаться к себе. Затем вернуться к простым вещам: начать нормально спать, есть без спешки, позволять себе отдых.