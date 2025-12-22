Бизнес-наставник Давидян предсказала кардинальные изменения в бизнесе в 2026 году

Предприниматель и наставник по бизнесу Лиана Давидян в интервью радио Sputnik поделилась мнением о том, с какими вызовами столкнется бизнес в 2026 году. Она считает, что благодаря налоговой реформе многие компании смогут выжить. По ее словам, реформа подтолкнет бизнес к глобальным изменениям, где без цифровизации, автоматизации, оптимизации и стратегического планирования невозможно будет сохранить устойчивость.

Лиана Давидян подчеркнула, что в новых налоговых условиях ручной учет станет роскошью, которую малый и средний бизнес не сможет себе позволить. Она отметила: «Системы AI-бухгалтерии, автоматизированные НДС-модули, интеллектуальные сверки, цифровые интеграции с поставщиками — все это перестает быть техникой и становится гигиеной устойчивости».

Также бизнес-наставник предупредила, что дешевые услуги перестанут «тащить» себестоимость, низкомаржинальная торговля потеряет устойчивость, а услуги повседневного спроса будут консолидироваться. Востребованными станут экспертность, премиум-сегмент, подписки и специализированные пакеты.

Еще одна важная тенденция — автоматизация и использование искусственного интеллекта (ИИ) в ответ на кадровый разрыв. Лиана Давидян объяснила, что в условиях рекордно низкой безработицы и нехватки квалифицированных кадров ИИ становится инструментом повышения производительности.