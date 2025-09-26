Бизнес-консультант Бондарев заявил, что развитие эмпатии станет важнее владения алгоритмами в ближайшие годы

Эксперт по когнитивным паттернам и консультант в сфере бизнеса Алексей Бондарев в интервью радио Sputnik подчеркнул важность эмпатии в рабочей среде в эпоху активного использования искусственного интеллекта (ИИ).

По мнению специалиста, в ближайшие годы наиболее значимым навыком станет не владение алгоритмами, а развитие эмоционального интеллекта. Алексей Бондарев отметил, что способность объединять людей — это то, что технологии повторить не могут.

Эксперт выделил пять шагов для повышения сплоченности в коллективе. Среди них — конкретика в формулировке задач, живое общение с коллегами, прямые вопросы о том, как можно помочь, различные формы поддержки, а также забота о мелочах, создающих комфорт.