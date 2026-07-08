Бизнес-эксперт Лило рассказал о работе «Мастерской Балтийских брендов» в Калининградской области

Проект «Мастерская балтийских брендов» направлен на то, чтобы научить предпринимателей Калининградской области, как правильно позиционировать свой бренд, начиная от его создания, защиты и продвижения. Об этом на международном форуме «Иннопром» в Открытой студии «ФедералПресс» рассказал директор Центра поддержки предпринимательства Кирилл Лило.

«Проект „Мастерская балтийских брендов“, признан достаточно успешной практикой. Сегодня уже конкурируют не товары, а бренды. Мы подключаем к этому процессу самых передовых и самых опытных маркетологов, юристов, специалистов по защите авторского права, креативных экспертов, потому что это, безусловно, элемент креативной экономики нашей страны», — объяснил Лило.

Он подчеркнул, что для калининградских предпринимателей крайне важно уметь продвигать свою продукцию. Это связано с тем, что регион является самым компактным в России, не имеет границ с другими регионами РФ и его рынок достаточно ограничен.