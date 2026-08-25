Бизнес-эксперт Денисов рассказал, что причина переработок часто кроется не в объеме задач, а в их организации

Переработки все чаще связаны не с большим объемом задач, а с тем, как устроены рабочие процессы. Об этом рассказал бизнес-лидер платформы DION (ИТ-холдинг Т1) Дмитрий Денисов в беседе с Life.ru .

Одна из ключевых проблем — постоянное переключение между задачами. По словам эксперта, уведомления, чаты, звонки и письма отвлекают сотрудников каждые две минуты. Чтобы вернуться к прерванной работе, требуется в среднем 23 минуты. В итоге время уходит не на саму работу, а на восстановление концентрации.

Еще одна причина — избыток коммуникаций. Информация разбросана по разным каналам: почта, мессенджеры, звонки, документы в отдельных сервисах. Сотрудники тратят часы на поиск нужных данных вместо выполнения задач.

Бесконечные совещания также приводят к переработкам. 60% работников считают, что встречи снижают продуктивность, а половина опрошенных говорят, что они мешают основной работе.

Денисов предлагает перед назначением встречи задаться вопросом: нельзя ли решить проблему несколькими сообщениями или комментарием в корпоративном чате? Если совещание необходимо, важно четко определить его цель и участников, а договоренности сразу фиксировать письменно. Это избавит от необходимости возвращаться к одним и тем же вопросам. Часть работы можно автоматизировать: современные инструменты с искусственным интеллектом умеют расшифровывать встречи, делать краткие саммари и быстро находить нужную информацию по записям.