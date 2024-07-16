«Бить, чтобы не оставлять следов». Слова имама из Казани о насилии в семье вырвали из контекста

В ДУМ Татарстана напомнили, что Коран не допускает рукоприкладства

В Коране нет допущений по поводу рукоприкладства, а подвергшимся домашнему насилию женщинам необходимо обращаться за помощью. На это РИА «Новости» указал представитель Духовного управления мусульман Татарстана. Таким образом он отреагировал на разлетевшийся по Сети видеоролик «Как правильно бить жену».

Интервью с имамом из Казани Тимуром Камаевым опубликовало республиканское агентство «Татар-информ». В нем собеседник журналистов несколько раз подчеркнул, что шариат не позволяет бить жену.

Агентство обратило внимание, что некоторые Telegram-каналы и средства массовой информации распространили вырванную из контекста часть интервью. В ней промелькнула фраза о возможности «бить так, чтобы не оставлять следов».

«Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо — грех в исламе», — заметил представитель ДУМ Татарстана.

Он также посоветовал жертвам домашнего насилия идти за помощью в полицию и к хазратам (почетный титул религиозного деятеля в исламе — прим. ред.).