Биотехнолог Золотарева посоветовала менять зубную щетку раз в два-три месяца

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рекомендовала менять зубную щетку каждые два-три месяца. Об этом сообщила «Газета.ru» .

По словам эксперта, такой подход связан с размножением на щетине микроорганизмов и изменением ее структуры.

«Зубную щетку необходимо менять каждые два-три месяца, даже если внешне она выглядит пригодной для использования», — подчеркнула специалист.

После перенесенных вирусных и бактериальных инфекций, таких как ангина, стоматит, грипп и респираторные заболевания, следует менять щетку, не дожидаясь окончания стандартного срока ее использования, добавило Ura.ru.