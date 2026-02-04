Биотехнолог Золотарева порекомендовала использовать гигрометр для контроля влажности в квартирах

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала в беседе с RT , что в системах центрального отопления многоквартирных домов в холодное время года могут возникать микробные биопленки. Они формируют плотный слой на внутренних поверхностях труб, усиливают коррозию металла и ухудшают теплообмен, но не представляют прямой угрозы для здоровья людей.

Однако существуют иные риски, связанные с работой системы отопления. Специалист предупреждает, что в разгар отопительного сезона уровень влажности в квартирах часто снижается до 20–25%, что вдвое ниже нормы. Это может привести к пересыханию слизистых оболочек носа и горла, снижению местного иммунитета и повышению восприимчивости к респираторным вирусам.

«В сухом воздухе пыль и аллергены дольше циркулируют, что может провоцировать обострение аллергии и астмы», — предупредила собеседница.

Для поддержания здорового микроклимата в квартире зимой необходимо контролировать уровень влажности воздуха и поддерживать его в диапазоне 40–60%. Для этого можно использовать гигрометр и бытовой увлажнитель.

Также важно регулярно проветривать помещение и следить за температурой, которая должна быть на уровне 20–22 градусов. Эти меры помогут создать комфортный микроклимат, защитить слизистые оболочки дыхательных путей и снизить концентрацию вирусов и аллергенов в воздухе, заключила Золотарева.